حريق يلتهم محتويات شقة في الدقي دوت إصابات.. ماس كهربائي

اندلع حريق في شقة بشارع مصدق في منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة، دون أي إصابات، وحُرر المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نشوب حريق في شقة سكينة

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية الجيزة، يفيد تلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة في عقار بشارع مصدق، وعلى الفور انتقل المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

ماس كهربائي

وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع بسبب ماس كهربائي، في وحدة التكيف، نتج عنه احتراق الشقة بالكامل، وامتد الحريق إلى شقة بالطابق الخامس نتج عنه احتراق وحدة التكيف والصالة، دون اى إصابات.

وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحاله العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.