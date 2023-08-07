محافظ الشرقية يتفقد تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بمركز الحسينية

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية سعود في مركز الحسينية.

يذكر أن المبنى مقام على مساحة 476 مترا، ومكون من 3 طوابق؛ إذ يضم مركزا تكنولوجيا مصغرا لخدمة المواطنين، ومكاتب «سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين»، ووحدة «محلية، وتضامن اجتماعي»، ومجلس محلي، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية، خاصة كبار السن، وتوفيرا للوقت والجهد.

متابعة سير العمل في المركز التكنولوجي

بدأ محافظ الشرقية جولته التفقدية بمتابعة سير العمل في المركز التكنولوجي، الذي يضم 14 شباكا، منها واحدا لذوي الهمم، وتعرف من العاملين بالمركز عن الخدمات المقدمة للمواطنين، وجرت الإشارة إلى أن المركز يقدم خدمات «بيان صلاحية الموقع - ترخيص أعمال البناء - ترخيص هدم - توصيل مرافق دائمة - رخصه فتح محل - إلغاء رخصه محل - ترخيص إعلان - شهادة مطابقة».

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة، والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها، بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد والحصول على خدمة متميزة وعاجلة للأنشطة كافة، وسرعة استرجاع المعلومات، مع الدقة والسرية للبيانات.

شوط كبير في ملف التحول الرقمي

وأشار «غراب» إلى أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في ملف التحول الرقمي، والوصول إلى عمق الريف الشرقاوي، لتقديم خدمات مميزة للمواطنين بافتتاح وتشغيل مراكز تكنولوجية مصغره.

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد العمل بمكتب الشهر العقاري، الذي يقدم خدمات التوكيلات العامة والتصديق على التوقيعات وتوثيق العقود بمختلف أنواعها، والحفظ والرسوم والخزانة وشباك البصمة الإلكترونية، وسحب البيانات ومكاتب الموثقين.

واستمع المحافظ لشرحٍ تفصيلي عن آليات العمل داخل المكتب، التي تتضمن استقبال متلقى الخدمة والعمل من خلال نظام الشباك الموحد لتقليل الدورة المستندية، وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

كما حرص على تفقد مكتب التموين والوحدة المحلية بمجمع الخدمات الحكومية، للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق، مشددا على العاملين بحسن استقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وطبقا للقانون.