يترقب طلاب الثانوية العامة الراغون في الالتحاق بكلية الصيدلة بجامعة سوهاج إعلان مصروفات صيدلة سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم للكلية من طلاب العام الحالي.

ويستعد الطلاب عقب إعلان مصروفات صيدلة سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم إذا ما تناسب تنسيق صيدلة سوهاج لمجموع كل منهم التي تستمر الدراسة بها 5 سنوات دراسية بالحرم الجامعي القديم بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

مصروفات صيدلة سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها مصروفات صيدلة سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم ليمكن للطلاب التقديم للكلية وفقا لكلية الصيدلة بجامعة سوهاج عبر موقعها الرسمي.

شروط التقديم لكلية الصيدلة بسوهاج

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة الشعبة علمي علوم أو ما يعادلها.

– يتم ترشيح الطلاب لكلية صيدلة سوهاج بمعرفة مكتب التنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا سنويًا طبقًا للمجموع الذي يحدده مكتب التنسيق لهذا العام لتبدأ من 700 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية الصيدلة بسوهاج

- بطاقة الترشيح للكلية.

- أصل استمارة نجاح الثانوية العامة للطالب.

- 4 صور من استمارة النجاح.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر و4 صور منها.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة 6 جند لمواليد 1997 وما قبلها للطلاب الذكور.

- بطاقة 2 جند للطلاب الذكور.

- طلب التحاق من إدارة شؤون الطلاب بالكلية.

- وثيقة تعارف من إدارة شؤون الطلاب

- دوسيه بلاستيك.

مصروفات صيدلة سوهاج

أوضحت صيدلة سوهاج أن مصروفات التقديم للطلاب لهذا العام سيتم تحديدها بالأقسام عقب اعتماد التنسيق واللائحة المالية للعام الحالي.

تنسيق صيدلة سوهاج

ويمكن للطلاب عقب معرفة مصروفات صيدلة سوهاج والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، وإعلان تنسيق صيدلة سوهاج التقديم على كلية الصيدلة إذا وافق الشروط والتنسيق.