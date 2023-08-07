شكري: مصر لن تدخر جهدا للم الشمل السوداني وتخفيف معاناة الشعب

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قادة دول جوار السودان يتوقعون أن يكون الشعب السوداني على قدر المسؤولية، والتكاتف مع دول الجوار التي تمد لهم أيدي الأمل ليعم السلام من جديد في البلاد، وتعود الحياة لطبيعتها، ويعود السودان إلى دوره التاريخي الداعم للاستقرار والسلام عربيا وأفريقيا.

وخلال كلمته في اجتماع الآلية الوزارية حول السودان، قال شكري إن «مصر لن تدخر جهدا في بدء خطوات عملية لتحقيق هدف لم الشمل السوداني، ومعالجة جذور الأزمة، إذ حرصت عقب انتهاء قمة القاهرة، على تيسير التواصل بين الأشقاء السودانيين، لتمكينهم من إيجاد أرضية مشتركة، وبلورة رؤية وطنية متكاملة وواعية، لعلاج جذور الأزمة، وتمهيد الطريق لبدء عملية سياسية شاملة».

وأضاف أن اجتماعات قوى الحرية والتغيير بشقيها، المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية، المنعقدة في القاهرة يوم 24 و25 يوليو الماضي، كانت خطوة محورية تجاه بناء توافق مدني عريض لحل الأزمة، من منظور شامل، موضحا أن مصر واصلت جهودها لتقديم المساعدات الإغاثية والدعم للأشقاء في السودان، للتخفيف من معانتهم الإنسانية المتفاقمة يوميا.

وشدد على أن مصر تستمر في التنسيق عن قرب مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، لضمان توفير المساعدات اللازمة، وتسهيل نفاذها وتوزيعها وتعزيز صمود واستقرار المجتمعات المتضررة من النزاع، لافتا إلى أن «حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا يحتم علينا الخروج من اجتماع اليوم بتصور محدد لحل الأزمة، ورفع المعاناة عن الأشقاء في السودان، ومصر مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف».