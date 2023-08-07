حبس شخص بتهمة سرقة سيارة في المرج

أمرت نيابة المرج حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة سيارة ربع نقل عن طريق مغافلة صاحبها عقب نزوله منها بدائرة قسم شرطة المرج ولاذ بالفرار، وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة وعن المتهم لمعرفة سجله الإجرامي، كما أمرت بعرضه على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

المتهم غافل سائق سيارة ربع نقل واستولى عليها

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بمغافلة سائق سيارة ربع نقل والاستيلاء على السيارة قيادته عقب نزوله منها بدائرة قسم شرطة المرج ولاذ بالفرار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً قيام المجني عليه بترك مفتاح السيارة بداخلها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.