حبس شخص بتهمة حيازة مواد مخدرة في الإسكندرية

أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بـ300 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 30 كيلو جراما، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وكلفت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

حملة أمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية المتهم بحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 30 كيلو جراما وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين و600 ألف جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

يقول المحامي ماهر عبدالرحيم الخبير القانوني لـ«الوطن» إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.