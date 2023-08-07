إزالة 18 حالة تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف في أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، على أن يتم متابعة الإزالة بعد التنفيذ حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

وأوضح المحافظ، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ إزالة لـ 18 حالة تعد خلال حملات يتم شنها بصفة دورية بحي شرق ومراكز القوصية وأبنوب والفتح وأبوتيج، بالتنسيق بين (رؤساء المراكز وأحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي الإدارة الهندسية وإدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

حملات بمراكز المحافظة

وفي هذ الإطار، قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط برصد شدة خشبية بشرفة الدور الثاني العشر العلوي من الخارج بأحد الأبراج بشارع الجمهورية؛ بغرض البناء المخالف والتوسع بصبها وضمها إلى الوحدة السكنية، وعلى الفور توجه عبد اللطيف فضالة رئيس الحي وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي وفريق قسم الاشغالات إلى مكان البلاغ وتم الإزالة لأعمال المخالف بالكامل.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بتنفيذ إزالة لـ9 حالات تعد بمنطقة الحوشة والنعناع وشرق النيل والمنشأة الكبرى، وتنفيذ إزالة لحالة تعد ببلوط التابعة للوحدة المحلية ببني قرة.

تعديات على أراضي زراعية

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة خالد عبدالروؤف رئيس المركز، بتنفيذ إزالة لحالتي تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بالمعابدة، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، إزالة حالة تعد على أراضي زراعية بحوض الشيخ حسيب بقرية بني مر، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، بإزالة حالة تعد على أرض زراعية بالكوم الأحمر التابعة لقرية النخيلة.