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فتح باب التظلمات بكلية الدراسات الإسلامية «بنات» في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
03:42 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»، فتح باب التظلمات على نتيجة شعبة «الشريعة الإسلامية»، للفرقة الثانية، للعام الدراسي 2022 - 2023، وحتى موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة رسميًا، داخل أروقة الكلية وعلى موقعها الإلكتروني.

فتح باب التظلمات على شعبة «الشريعة الإسلامية»

ووفقا لبيان صادر عن الكلية فإنّه تقرر فتح باب التظلمات من نتيجة العام الدراسي 2022 - 2023 علي نتيجة شعبة «الشريعة الإسلامية»، للفرقة الثانية، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»، وذلك عقب اعتماد النتيجة مباشرةً من الدكتور أسامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإعلان النتيجة داخل أروقة الكلية وعلي الموقع الإلكتروني لها.

ما هي كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»؟

يذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات» هي تابعة لجامعة الأزهر، وأُنشئت عام 2000 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000، وتُقدم الكلية للطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».

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