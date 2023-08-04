مصاريف كلية التربية جامعة سوهاج لعام 2023، يهتم بها العديد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، خاصة بعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، والذي من المقرر أن يبدأ غدا السبت.

مصاريف كلية التربية جامعة سوهاج لعام 2023 سوهاج، تنشرها «الوطن»، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

مصاريف كلية التربية جامعة سوهاج لعام 2023

وعن مصاريف كلية التربية جامعة سوهاج لعام 2023 سوهاج، سيتم إعلانها عقب التنسيق وبدأ التقديم إلى الكلية.

وجاء تنسيق كلية التربية جامعة سوهاج العام الماضي نحو 280 درجة، حسب ما تم إعلانه من قبل وزارة التعليم العالي.

الأوراق والشروط المطلوبة لتقديم بكلية تربية سوهاج

وجاءت الأوراق والشروط المطلوبة لالتحاق بالكلية والأوراق المطلوبة، بحسب الموقع الرسمي للكلية كالتالي:

- النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي لطالب.

- القبول بترتيب درجات النجاح، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقا لما أقره وزارة التعليم العالي.

أصل شهادة الثانوية العامة

- أصل شهادة الميلاد - صور شخصية للطالب

- صورة البطاقة الشخصية

- طلب الالتحاق بالكلية.

- طوابع خدمات تعليمية.

أقسام كلية التربية بجامعة سوهاج 2023

وجاءت أقسام كلية تربية سوهاج على النحو التالي:

- قسم التربية المقارنة.

ـ قسم الصحة النفسية

ـ قسم علم النفس التربوي.

ـ قسم المناهج وطرق التدريس.

ـ قسم تكنولوجيا التعليم.

ـ قسم أصول التربية.