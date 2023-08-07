وزارة النقل تحدد طرق الاشتراك في القطار الكهربائي الخفيف.. 4 خطوات

حددت وزارة النقل طرق الاشتراك في القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم المدن المجاورة لمحطاته بشكل مباشر، ويبدأ مساره من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية حتى مدينة بدر ثم يتفرع جنوباً حتى المحطة التبادلية وشمالاً إلى العاشر من رمضان بطول 105 كيلومترات، ويعتبر أحد وسائل النقل الجماعي.

طرق الاشتراك في القطار الكهربائي الخفيف

أوضّح فيديو نشرته وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طرق الاشتراك في القطار الكهربائي الخفيف، وهي 4 طرق رئيسية كالآتي:

- الذهاب إلى شباك التذاكر في محطة المترو.

- اختيار عدد المحطات التي يرغب الراكب في عمل الاشتراك عليها.

- سداد المبلغ المقرر.

- الحصول على كارت يمكن استخدامه لمدة شهر كامل.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف

وفي سياق متصل، أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف، عن تقليل وقت الانتظار بقطار العاصمة في ساعات الذروة اتجاه عدلي منصور كالآتي:

- من محطة بدر قطار كل 15 دقائق.

- من محطة عدلي منصور قطار كل 15 دقيقة.

- من مدينة المعرفة قطار كل 30 دقيقة.

- من محطة مدينة الفنون والثقافة قطار كل 30 دقيقة.

- من محطة بدر قطار كل 15 دقيقة.

قطار كل 15 دقيقة

- من محطة عدلي منصور قطار كل 15 دقيقة.

- من محطة مدينة المعرفة قطار كل 10 دقائق.

- من محطة مدينة الفنون والثقافة قطار كل 30 دقيقة.

- من محطة بدر قطار كل 10 دقائق.

- من محطة عدلي منصور قطار كل 10 دقائق.

- من مدينة المعرفة قطار كل 30 دقيقة.

- من محطة مدينة الفنون والثقافة قطار كل 30 دقيقة.

- من محطة بدر قطار كل 15 دقيقة.

- من محطة عدلي منصور قطار كل 15 دقيقة.

مواعيد القطارات «الكهربائي الخفيف»

- من محطة مدينة المعرفة قطار كل 10 دقائق.

- من محطة مدينة الفنون والثقافة 30 دقيقة.

- من محطة بدر قطار كل 10 دقائق.

- من محطة عدلي منصور قطار كل 10 دقائق.

- من محطة عدلي منصور قطار كل 30 دقيقة.

- من محطة مدينة المعرفة 30 دقيقة.

- من محطة مدينة الفنون والثقافة قطار كل 30 دقيقة.

- من محطة بدر قطار كل 15 دقيقةة.

- من محطة عدلي منصور قطار كل 15 دقيقة.