وزارة النقل تكشف تفاصيل خطة زيادة عدد عربات القطار الكهربائي الخفيف

أكدت وزارة النقل، أنه بتنفيذ المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف التي تصل إلى المدينة الرياضية العالمية ومحطة القطار الكهربائي السريع جنوب طريق السخنة، والمرحلة الرابعة بالوصول إلى قلب مدينة العاشر من رمضان سيزداد الإقبال بصورة كبيرة على القطار، وستضطر وزارة النقل إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وزيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة.

محطات القطار الكهربائي الخفيف

وأشارت في تقرير لها، إلى أنه تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات الملاكي لاستخدام وسائل النقل العامة وتم توفير أتوبيسات عليها شعار القطار الكهربائي الخفيف لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف والعكس، وخاصة أن عددا كبيرا من مواطني هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية ومنه إلى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للانطلاق إلى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة في القاهرة الكبرى.

تشغيل القطار الكهربائي الخفيف

ونوهت وزارة النقل بأنه سبق وتم التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT مقابل نسبة من الإيراد، وأن ما تم ذكره عن تحقيق القطار خسائر تصل إلى 27 مليون جنيه في العام الأول من تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT عاري تماما من الصحة، مشددة على المواطنين بعدم الإنسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام واستقاء المعلومات الصحيحة والحقائق من مصادرها الرسمية.