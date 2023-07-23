اليوم آخر موعد للتقديم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف.. اعرف التفاصيل

ينتهي اليوم، التقديم على وظائف القطار الكهربائي الخفيف، أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة في مصر، الذي تُديره شركة شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، والمعروف بقطار العاصمة الإدارية.

تفاصيل وظائف القطار الكهربائي الخفيف

وظائف القطار الكهربائي الخفيف التي ينتهي التقديم لها اليوم، تشمل وظيفة مهندس السلامة والصحة المهنية، ومهندس سلامة وصحة مهنية بإدارة المخاطر، ووظيفة مهندس أزمات وكوارث بإدارة الأداء، فضلاً عن وظيفة مهندس وحدات متحركة «معدات تذاكر – ثقيلة» بإدارة المعدات، ووظيفة مهندس سلامة وجودة إدارة المعايير والمقاييس.

أيضاً تشمل وظيفة أخصائي جودة بقسم مراقبة الجودة، ووظيفة مهندس سلامة وجودة في فريق المراقبة «مراقب ومراسل»، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للأنفاق.

الأوراق المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي

ويمكن التقديم على الوظائف عبر الرابط، على أن تتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم، صورة بطاقة الرقمي القومي شرط أن تكون سارية، وصورة شهادة الميلاد كمبيوتر، وصورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها المتقدم، فضلاً عن عضوية نقابة المهندسين وصورة الموقف من التجنيد، وشهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

تتضمن الأوراق المطلوبة، أيضا، صور شهادات الخبرة والدورات إن وجدت في مجال الوظيفة المقدم إليها، وصورة شخصية، وحوالة بريدية بقيمة 50 جنيه باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

أبرز المعلومات عن القطار الكهربائي الخفيف

- جرى تخطيط مسار القطار الكهربائي الخفيف لخدمة المدن الجديدة المجاورة لمسار الخط.

- يبدأ خط القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية.

- يمتد مسار المرحلتين الأولى والثانية شرقاً مروراً بعدد من المدن العمرانية الجديدة.

- جميع المحطات تخدم كل المدن المجاورة لها بشكل مباشر.

- تمتد المرحلة الثالثة جنوبا بعدد 4 محطات وبطول 20 كيلومترا.

- تمتد المرحلة الرابعة من القطار الكهربي من محطة العبور الجديدة إلى داخل قلب مدينة العاشر من رمضان.