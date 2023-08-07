طريقة الحصول على تذاكر ماكينات «TVM» بمحطات القطار الكهربائي الخفيف (فيديو)

حددت وزارة النقل، طرق الحصول على التذاكر من ماكينات «TVM» بمحطات القطار الكهربائي الخفيف الـ«LRT»، المعروف باسم قطار العاصمة الإدارية، وتمر المرحلتان الأولى والثانية منه بعدد من المدن العمرانية الجديدة كالمستقبل والشروق ومدينة هليوبوليس الجديدة وبدر.

طرق الحصول على التذاكر من ماكينات «TVM»

وتشمل طرق الحصول على التذاكر من ماكينات «TVM» بمحطات القطار الكهربائي الخفيف «LRT» على 4 خطوات بسيطة، وضحتها وزارة النقل في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي كالآتي:

- يختار الراكب محطة القيام.

- يختار الراكب محطة الوصول.

- يختار الراكب عدد التذاكر.

- يسدد الراكب ثمن التذكرة في الماكنية ثم يسحبها.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، حرصها على توفير أكبر عدد من رحلات القطار الكهربائي الخفيف وتقليل وقت الانتظار بقطار العاصمة في ساعات الذروة خلال أيام العمل.

مواعيد خروج القطار الكهربائي اتجاه مدينة الفنون والثقافة أو مدينة المعرفة

وأوضحت الوزارة مواعيد خروج القطار الكهربائي اتجاه مدينة الفنون والثقافة أو مدينة المعرفة، فيما يلي:

- من 6:00 صباحاً حتى 6:40 صباحاً:

* من محطة عدلي منصور: قطار كل 15 دقيقة.

* من محطة بدر: قطار كل 15 دقيقة.

* من محطة مدينة الفنون والثقافة: قطار كل 30 دقيقة.

* من محطة مدينة المعرفة: قطار كل 30 دقيقة.

- من 6:40 صباحاً حتى 9:30 صباحاً:

* من محطة عدلي منصور: قطار كل 10 دقائق.

* من محطة بدر: قطار كل 10 دقائق.

* من محطة مدينة الفنون والثقافة: قطار كل 10 دقائق.

* من مدينة المعرفة: قطار كل 30 دقيقة.

- من 9:30 صباحاً حتى 1:15 مساءً:

* من محطة عدلي منصور: قطار كل 15 دقيقة.

* من محطة بدر: قطار كل 15 دقيقة.

* من محطة مدينة الفنون والثقافة: قطار كل 30 دقيقة.

* من محطة مدينة المعرفة: قطار كل 30 دقيقة.

- من 1:15 مساءً حتى 5:45 مساءً:

* من محطة عدلي منصور: قطار كل 10 دقائق.

* من محطة بدر: قطار كل 10 دقائق.

* من محطة مدينة الفنون والثقافة: قطار كل 10 دقائق.

* من محطة مدينة المعرفة: قطار كل 30 دقيقة.

- من 5:45 مساءً حتى 9:45 مساءً:

* من محطة عدلي منصور: قطار كل 15 دقيقة.

* من محطة بدر: قطار كل 15 دقيقة.

* من محطة مدينة الفنون والثقافة: قطار كل 30 دقيقة.

* من محطة مدينة المعرفة: قطار كل 30 دقيقة.

- من 9:45 مساءً حتى 10:30 مساءً:

* من محطة عدلي منصور: قطار كل 15 دقيقة.

* من محطة بدر: قطار كل 15 دقيقة.

معلومات عن القطار الكهربائي الخفيف

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