«النقل»: القطار الكهربائي الخفيف يحقق أرباحا تكفي لاسترداد ثمن الأصول في 20 عاما 

أكدت وزارة النقل، أنه باكتمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف، المعروف باسم قطار العاصمة، سيحقق أرباحا تكفي على الأقل لاسترداد ثمن الأصول خلال 20 عاما، موضحة أن القطار تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر.

تفاصيل مهمة عن القطار الكهربائي الخفيف

وأضافت وزارة النقل في تقرير لها، أنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة لكي تتوافر وسيلة نقل جماعي آمنة ونظيفة صديقة للبيئة تساهم في نقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين والمترددين على المرحلة الأولى منها بدلاً من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية بالكامل، وكذلك نقل المواطنين إلى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

زمن التقاطر للقطارات

ونوهت بأن القطار الكهربائي يتسم بكثافة الركاب في فترات الذروة والتي يقل فيها زمن التقاطر للقطارات أما الفترات الأخرى ما بين هذه الفترة وما بعدها يتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب، مؤكدة أن جميع المدن التي يمر بها أو بجوارها القطار الكهربائي الخفيف جار إشغالها بصورة كبيرة ومتنامية وترتفع أعداد الركاب في أوقات تشغيل القطار وليست في أوقات الذروة فقط بصورة كبيرة بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل المرحلة الرابعة التي تمتد حتى قلب مدينة العاشر من رمضان.