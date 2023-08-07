«الأعلى للآثار»: 250 بعثة أجنبية تعمل في مجال التنقيب عن الآثار بمصر

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بوفد برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في فعاليات المؤتمر الـ13 لعلماء المصريات والذي عُقدت جلسته الافتتاحية مساء أمس بمدينة ليدن بدولة هولندا.

وذكرت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، أنّ انعقاد الدورة بعنوان «مستقبل مصر القديمة» حيث سيتم طرح ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية في مجال علم المصريات، بحضور 850 مشاركا من 32 دولة من مختلف دول العالم، لافتة إلى مشاركة الدكتور مصطفى وزيري، في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ13 من المؤتمر، حيث ألقى المحاضرة الرئيسية الأولي والتي استعرض خلالها إنجازات المجلس الأعلى للآثار خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في عدد من الاكتشافات الأثرية المهمة التي حظيت باهتمام العالم، إضافة إلى الانتهاء من عدد من مشروعات ترميم وتطوير عدد من المباني والمواقع الأثرية والمتاحف و ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها للزائرين من المصريين والسائحين، بما يعمل على تحسين التجربة السياحية بها، وبينها معابد الكرنك وهابو والأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية.

ومن جهته، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنّ عدد البعثات الأجنبية العاملة في أعمال الحفائر الأثرية بالمواقع الأثرية على مستوي مصر تبلغ نحو 250 بعثة من 25 دولة من مختلف دول العالم، ما يؤكد اهتمام الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بأعمال التنقيب الأثري والتعاون مع مختلف الجامعات والمعاهد الأثرية في العالم بما يعود بالنفع الكبير على علم المصريات، إضافة إلى أعمال حفائر البعثات المصرية في سقارة والأقصر.

استرداد القطع الآثرية المصرية من الخارج

وأشاد وزيري، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار في استرداد القطع الأثرية التي ثُبت خروجها من البلاد بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أنّ مصر تحترم جميع حضارات العالم، مشددا على ضرورة الحفاظ على هوية الشعوب، لافتا إلى أنّ مصر لن تتوانى عن التصدي لأي محاولات لتزييف الحقائق التاريخية والعلمية عن الحضارة المصرية القديمة.

التعريف بمكانة مصر القديمة

من جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أنّ المؤتمر يهدف إلى التعريف بمكانة مصر القديمة في المجتمع والأوساط الأكاديمية المعاصرة، وكيف يمكننا الحفاظ على علم المصريات وتوثيق الصلة به بالمستقبل، إضافة إلى فتح مجال لتواصل علماء المصريات حول العالم مع بعضهم البعض وتبادل الأفكار والمقترحات التي تخدم علم المصريات. كما سيكون منصة لتقديم أحدث الأبحاث في علم المصريات وفروعه العديدة.

وأضاف أنّ المؤتمر سيتناول مناقشة العديد من الموضوعات والأبحاث، وبينها تغير المناخ وتأثيرها على الآثار، واستخدام التكنولوجية الحديثة والرقمنة في علم المصريات، وعلم المصريات وأبحاث التخصصات البينية في علم المصريات، وتأريخ علم المصريات، وعلم المتاحف، وتاريخ علم المصريات، والاتجار غير المشروع في الآثار، والشمول والتنوع في علم المصريات، والمنظور الدولي لمصر القديمة، وحماية التراث المصري القديم والحفاظ عليه.