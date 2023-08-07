نيكول سابا تعلن فسخ تعاقدها مع مدير أعمالها ياسر الحريري

أصدرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بيانًا صحفيًا، قبل قليل، بشأن إدارة أعمالها، حيث أعلنت عن فسخ تعاقدها مع ياسر الحريري، اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وقالت نيكول سابا، في بيانها: «تعلن الفنانة نيكول سابا، أنّ شركة amazon entertainmrnts المتمثلة بمديرها ياسر الحريري، لم تعد تدير أو تتولى إدارة أعمال الفنانة.. وشكرًا».

حفل جماهيري في الساحل الشمالي

وكان سابا قد أحيت في ختام سهرات عيد الأضحى المبارك، حفلًا غنائيًا جماهيريًا في الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من السياح العرب من مختلف الجنسيات، حيث حضرت وقتها بصحبة مدير أعمالها ياسر الحريري.

كما حرصت نيكول آنذاك، على توجيه تحية خاصة للجمهور من مختلف الجنسيات العربية، خلال الحفل، معلقة: «دايمًا مصر بتجمعنا، وإحنا النهاردة معاكم في مدينة العلمين العالمية».