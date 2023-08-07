إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية هربا من حرارة الجو اليوم (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية ارتفاع معدلات الإقبال الكبير عليها خلال شهر أغسطس الجاري، هربا من الحرارة المرتفعة، فيما ساعد هدوء الأمواج على توافد المصطافين، لتبلغ معدلات الإقبال أكثر من 50%، بحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، وهو معدل كبير بالنسبة لأيام منتصف الأسبوع.

ورصدت عدسة «الوطن» الإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع وصول درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيما استغل المصطافون رفع الرايات الخضراء لقضاء وقت جميل على شواطئ الإسكندرية.

نسب إقبال شواطئ الإسكندرية اليوم

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن نسب الإشغال اليوم تجاوزت 50% على شواطئ القطاع الشرقي، و25% شواطئ القطاع الغربي.

وأضاف «عبدالرزاق» لـ«الوطن»، أن الإدارة تؤكد على المصطافين بعدم السماح بفرض إكراميات وعدم التعرض إلى الابتزاز والتواصل على أرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة، مشيرا إلى تواجد مفتشي الإدارة بالقرب من الشواطئ لسرعة التدخل حال حدوث أي شكاوى وذلك بهدف توفير مناخ جيد للجمهور.

أرقام شكاوى القطاع الشرقي

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي

01220030103

01010453583

01225267276

01203986324

01225709553

أرقام شكاوى شاطئ النخيل

01220030103

01203986324

01277631661

01226325968