أحمد بدير يكشف عن يوم مولده: ليس 20 يونيو

كشف موقع «ويكبيديا»، أن ميلاد الفنان أحمد بدير يوافق 20 يونيو من كل عام، ومن المقرر أن يكمل بدير عامه الـ77، بعد أن قضى أكثر من نصف عمره في خدمة الفن.

حقيقة ميلاد الفنان أحمد بدير يوم 20 يونيو

قال أحمد بدير لـ«الوطن»، أن تاريخ ميلاده الصحيح 1 مايو، وليس 20 يونيو، وأن تلك الشائعة منتشرة منذ سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا أرجو تعديلها.

أحمد بدير يوجه الشكر لجمهوره

ووجه أحمد بدير الشكر على اهتمام الجمهور به، وتهنئته بعيد ميلاده، يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد بدير مسلسل «المداح» الجزء الثالث، ومشاركته في مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة الفنانة روبي، والعمل من تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج عادل أديب، وتدور أحداثه طمعًا في سيطرة العائلة على قرية تل شبورة، وذلك بعد تولي صفية التي تجسد دورها روبي الأستاذة الجامعية الأرملة، منصب عمدة القرية، ومن ثم تواجه صفية مشاكل لم تكن في حسبانها.

أبرز أدوار أحمد بدير في رمضان

كما قدم دور «عباس السلكاوي» من خلال احداث مسلسل «ستهم» مع الفنانة روجينا، في رمضان الماضي، وظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل «تياترو».