نقيب الفلاحين: نطالب الدولة باستخدام الري الحديث للحفاظ على المياه

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنّ أحوال الفلاح المصري ساءت بعد 2011، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد دور الفلاح المصري مرة أخرى منذ توليه رئاسة الجمهورية.

نقيب عام الفلاحين

وأضاف نقيب عام الفلاحين، خلال مؤتمر حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ الدولة المصرية تولي للفلاح المصري أولوية خاصة، وتعمل على مشاركة الفلاحين في الشأن العام؛ لأن الفلاح المصري يمثل 50% من المصرين.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تحوب كل القرى الزراعية في حميع أنحاء الجمهورية، ومنعت الفلاحين من الانتقال من القرى إلى المدن لأن المبارة وفرت جميع الخدمات للفلاحين: «ومن يرتدي جلباب يمتع بثقافة عالية في عهد الرئيس السيسي».

ما طلبات الفلاحين؟

وأكد أنّ المادة 29 من الدستور تلخص كل طلبات الفلاحين، وتنص باختصار عن التزام الدولة بزيادة الرقعة الزراعية في جميع المناطق، ومشكلة الفلاح المصري الأساسسية هي المياة وندرتها في الوقت الحالي، قائلا: «نطالب باستخدام الري الحديث في الدولة، ولدينا أزمة في الأسمدة في الوقت الحالي لأنّها تعمل بالغاز».

ونوه بأنّ مصر تستورد كل انواع المبيدات من الخارج، ولا بد أن تنتج مصر المبيدات لعدم الاستراد من الخارج، ونطالب الدولة باستخدام طائرات مسيرة لرش المحصولات الزراعية مثلما فعلت دولة الصين.