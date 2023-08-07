ضبط 6 أطنان ملح مجهول المصدر في معمل ألبان بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات للأجهزة الرقابية بالمديرية، بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية والأسواق، حفاظا على صحة المواطنين، إلى جانب مراقبة الأسواق والكشف على الأغذية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستخدام، وذلك بشن حملات تموينية بشكل مستمر على جميع أسواق ومحلات الإسكندرية، وكذلك المصانع والمعامل التي تعمل في صناعة المواد الغذائية.

ضبط ملح متحجر في معمل ألبان

وأكد المهندس محمود القلش، مدير إدارة الإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة العامرية التموينية قامت بش حملة برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وتحت إشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، أسفرت عن ما يلي:

- ضبط أحد معامل الألبان بمنطقة النهضة لحيازته ملح طعام معبأ في أجولة بلاستيك مجهول المصدر ودون فواتير دالة على الحيازة والملح في صورة متحجرة داخل مخزن سيئ التهوية، وتم التحفظ على 120 شيكارة ملح طعام، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجراما بإجمالي 6 أطنان.

- ضبط سيارة محملة بكميات من الأرز الحر مجهول المصدر على الطريق الصحراوي بالعامرية، حيث تبين عدم وجود الفواتير الدالة على الحيازة لدى السائق، وتم التحفظ على حمولة السيارة وقدرها 80 شيكارة أرز حر، زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلوجراما بإجمالي 2 طن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

شيكولاتة فاسدة وسجائر مجهولة المصدر

كما شنت إدارة تموين وسط، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن الآتي:

- ضبط أحد المحلات بمنطقة محطة مصر لحيازته 481 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على حيازتها.

- ضبط سوبر ماركت بمنطقة محطة الرمل لحيازته 30 علبة شيكولاتة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.