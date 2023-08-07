رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال تطوير استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي

توجه الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، لتفقد أعمال الإحلال والتجديد وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الرئيسي الجامعي، والوقوف على ما يلزم من توفير الأجهزة الطبية في إطار خطة الجامعة؛ لرفع كفاءة مستشفياتها الجامعية، والارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين كافة أوجه الرعاية الطبية، وتقديم الخدمات العلاجية على أعلى مستوى، من خلال مدينتها الطبية المتكاملة، والتي تضم مستشفيات تخصصية ومعامل مركزية، تستقبل ملايين المرضى المترددين عليها سنويا من مختلف محافظات الصعيد.

أفضل الخدمات الطبية

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي خلال جولته التفقدية، إلى أن صحة المريض وضمان حصوله على أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية من أهم الأولويات التي تضعها إدارة الجامعة نصب أعينها، من خلال تسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية؛ من أجل استمرار حركة تطوير الخدمات الطبية المقدمة بها، بما يضمن الوفاء بمتطلبات الأعداد المتزايدة من المرضى المترددين عليها بمختلف الأقسام الطبية.

توفير سبل الدعم

وأكد الدكتور إيهاب فوزي، أن إدارة الجامعة لا تألو جهداً في توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة المتطلبات الطبية والخدمية المقدمة للمرضى، مؤكداً أن أعمال الإحلال والتجديد تشمل التطوير الشامل للاستقبال العام، وتتم وفقاً للجدول الزمني المحدد لضمان الانتهاء منها في أقرب وقت، وتنفيذها ومطابقتها لكافة المواصفات و المعايير الفنية والقياسية.

60 سريرا في قسم الاستقبال

وأوضح الدكتور علاء عبد المنعم، إن قسم الاستقبال العام يقع على مساحة 2000 متر بطاقة استيعابية أكثر من 60 سريرا، ويضم غرفا لفحص ولفرز المرضى بطاقة استيعابية 32 سريرا، بالإضافة إلى جناح مخصص لعزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية، والذي يضم 4 غرف بالخدمات الملحقة وأماكن مخصصة لاستقبال المرضى والتدخلات الجراحية البسيطة، وعناية مركزة تضم 6 أسرّة، وعناية متوسطة لإقامة المرضى تضم 23 سريرا، فضلاً عن الأقسام التشخيصية والعلاجية والتي تشمل الأشعة والمعامل.

وأضاف الدكتور محمد حلمي الحفناوي، المصمم المعماري للمشروع، أن مشروع الإحلال والتجديد لقسم الاستقبال العام تم تصميمه وفقاً لمتطلبات مكافحة العدوى، وتحقيق الجودة بالمستشفيات الجامعية.