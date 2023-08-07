افتتاح المؤتمر السنوي لطب الأطفال بجامعة الزقازيق

افتتح الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر الطبي السنوي لقسم الأطفال، في نسخته الـ33، بعنوان «نحو طفل سليم وما يجب أن يعرفه كل طبيب أطفال»، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة.

ويقام المؤتمر تحت إشراف الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وذلك بمبنى الجراحة الجديد بكلية الطب.

وأشار الدكتور عاطف حسين إلى أن الجامعة حريصة على دعم هذه الملتقيات والفعاليات مثل المؤتمر السنوي لطب الأطفال، لما لها من أهمية كبيرة في تبادل وجهات النظر وإكساب شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا العديد من المهارات.

كما أكد الدكتور وليد ندا، مدير المستشفيات، أن جامعة الزقازيق تضع الخدمة الطبية في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تحسينها بشكل عام لخدمة المرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية، متمنيا أن يحقق المؤتمر من خلال الحضور الجيد والاستفادة المتميزة عبر الأبحاث العلمية والمشاركات التي يساهم بها الباحثون والأساتذة من مختلف الجامعات المصرية على مدى الجلسات العلمية المتنوعة خلال فترة انعقاد المؤتمر.

فيما أوضح الدكتور أسامة الصافي، رئيس المؤتمر ورئيس قسم طب الأطفال، أن طب الأطفال يمثل واحدا من الفروع الهامة والرئيسية في مجال الطب، والذي يهتم ويستهدف الأطفال بشكل رئيسي، حيث يشمل علاج مختلف النواحي الصحية والنفسية والجسمانية للأطفال، كما يعد طبيب الأطفال هو الجهة الأولى والذي يجب أن تتوفر لديه العديد من المهارات الخاصة التي تجعله قادرا ومؤهلا على القيام بهذه المهمة.

وأشار الدكتور تامر حسان، نائب رئيس المؤتمر ورئيس وحدة الدم وأورام الأطفال، إلى أن المؤتمر شمل عددا كبيرا من المحاضرات العلمية في المجالات المختلفة لطب الأطفال كتغذية الأطفال، والأطفال المبتسرين، وحديثي الولادة، كما تحدث أطباء وحدة المخ والأعصاب في الأطفال عن موضوع الصرع في الأطفال وتشخيصه وعلاجه، وتطرق المؤتمر أيضا لموضوع التمثيل الغذائي والالتهاب الرئوي في الأطفال.