«صحة الشرقية»: نجاح أول عملية جراحية للعمود الفقري في مستشفى أبوحماد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى أبوحماد المركزي، بإجراء عملية جراحية لاستئصال الغضروف القطني مع تثبيت للفقرات القطنية الرابعة والخامسة بواسطة قفص كربوني باستخدام مسامير وقضبان معدنية تحت جهاز الأشعة المرئية C-ARM للمرة الأولى بالمستشفى.

نجاح أول عملية جراحية للعمود الفقري بمستشفى أبوحماد

جاء ذلك تزامناً مع المبادرة الرئاسية 100 صحة، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، والاستغلال الأمثل للإمكانات البشرية والمادية الموجودة داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

مريضة محولة من محافظة الوادي الجديد من خلال برنامج علاج الغير القادرين

واوضحت وزارة الصحة بالشرقية خلال بيان لها، أن العملية أجريت لمريضة تم استقبالها بقسم الإستقبال والطوارئ، محولة من محافظة الوادي الجديد من خلال برنامج علاج الغير القادرين.

استمرار تلقي المريضة الرعاية الصحية بمستشفى ابو حماد

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية بقسم الجراحة بالمستشفى حتى تتماثل للشفاء بشكل كامل .