محافظ الشرقية يعلن تشغيل خدمة المراكز التكنولوجية في 5 قرى بالحسينية

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أثناء تفقده مجمع خدمات قرية سعود، بدء تشغيل خدمة المراكز التكنولوجية في 5 قرى بمركز الحسينية.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه سيتم تشغيل المراكز الإلكترونية داخل مجمع خدمات المواطنين بقرى (سماكين الغرب - بحر البقر 2 - قهبونة - قصاصين الشرق - القصبي شرق)، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها وفرشها وتدريب العاملين على منظومة العمل بها لإنهاء مصالح المواطنين تنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياه كريمة لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة

وأكد «غراب»، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية؛ بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.