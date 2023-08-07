اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 في محافظة الإسماعيلية

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة الإسماعيلية، بنسبة نجاح 98.7%، من إجمالي عدد الحاضرين، بحضور الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة والتربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة الإسماعيلية

كما اعتمد محافظ الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة الإسماعيلية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، و للصمّ وضعاف السمع بنسبة 100%، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 100%.

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن عدد من تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية هذا العام خلال الدورين الأول والثاني بلغ 26 ألفا و850 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحاضرين منهم 26 ألفا و521 طالبا وطالبة.

وأضاف بحيري، أنه نجح من بين الطلاب 25 ألفا و72 طالبا وطالبة خلال الدورين الأول والثاني، لتصبح نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 96.9% من إجمالي الحاضرين لهذا العام.

محافظ الإسماعيلية يهنئ الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023

وتَقدَّم محافظ الإسماعيلية بخالص التهاني القلبية لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، مُتمنيًا لهم مستقبل واعد، مُثمِّنًا جهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.