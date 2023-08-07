ننشر رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال في السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، ظهور نتيجة رياض الأطفال بمحافظة السويس، إذ جرى الإعلان عنها من خلال البوابة التعليمية لمحافظة السويس، منوهة بأن النتيجة حملت بشرى سارة لأولياء الأمور المتقدمين بأوراق أبنائهم.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة السويس اعرفها الآن

وجاء ضمن بيان أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، على بوابة السويس التعليمية والتي تعد الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم، أن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة السويس، والذي يعد نهاية الشق الإلكتروني بالنسبة لتقديمات رياض الاطفال يمكن الدخول عليه من هنا.

وكان أولياء الأمور بمحافظة السويس، ينتظرون معرفة رابط نتيجة تنسيق رياض الاطفال بمحافظة السويس، بالنسبة لمدارس المحافظة اللغات والرسمية المتميزة، بعد الانتهاء من تقديم البيانات اللازمة عن طريق حسابات خاصة على شبكة التواصل الاجتماعي، علي المنصة التعليمية رياض الأطفال بالسويس، واستيفاء كل الشروط المطلوبة، لإلحاق أطفالهم بمرحلة رياض الأطفال، بمدارس السويس، لبدء حياتهم التعليمية، والاطمئنان على قبولهم بالمدارس المنتشرة في مختلف أنحاء مراكز محافظة السويس.

رابط ظهور نتيجة تنسيق رياض الأطفال بمحافظة السويس

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمحافظة، للمدارس الرسمية المتميزة واللغات، تم إعلانها من خلال البوابة الرسمية للمديرية، بعد مراجعة بيانات المتقدمين للالتحاق بكل دقة، بالمدارس المختلفة، وتوفير مبدأ إتاحة الفرصة، لحصول كل متقدم على حقه كاملاً.

وأشار ياسر عمارة إلى أن نتيجة القبول هذا العام برياض الأطفال مدارس اللغات والرسمية المتميزة حملت بشرى سارة وهي قبول جميع المتقدمين حتى سن 5 سنوات.