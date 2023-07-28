التنمية المحلية تواجه مخالفات البناء في 6 محافظات بإزالة التعديات في المهد

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظات بني سويف والمنيا والأقصر والشرقية والغربية والدقهلية، في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

التنسيق مع جهات الولاية

وفي الدقهلية، أسفرت الحملات عن تنفيذ 141 قرار إزالة على أملاك الدولة وتعديات بالبناء على الرقعة الزراعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية الأمن لتنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي الغربية تم إزالة 113 حالة تعدٍ، من خلال رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، ضمن الحملات التي تقوم بها أجهزة المحافظة لاسترداد حق الشعب ومواجهة التعديات.

إزالة التعديات في بني سويف والشرقية

وفى بني سويف، تم إزالة 273 حالة تعدٍ خلال المرحلة الثالثة من موجة إزالة التعديات، وفي الشرقية تم إزالة 64 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي المنيا تم إزالة 24 حالة تعدٍ بنطاق مدينة المنيا، وفي بني مزار تم إزالة 36 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وخارج الحيز العمراني، وفي العدوة تم إزالة 6 حالات تعدٍ في المهد، فضلا عن التعامل مع 8 حالات تعد بالبناء في مركز مغاغة، و5 حالات في سمالوط، و4 حالات في ديرمواس.

وفي الأقصر، تم التحفظ على مواد ومعدات البناء، وتحررت المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.