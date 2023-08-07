وزير الصناعة والعمل الأردني: نتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع مصر

رحب يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني، خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، خلال زيارته للعاصمة الأردنية، لترأس وفد مصر في أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مؤكدا اعتزازه بحضور الوفد المصري رفيع المستوى في بلدهم الثاني.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، الذي عقد اليوم، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والأردني.

الشمالي: نعتز بالعلاقات المشتركة

وقال الوزير: نعتز بالعلاقات التي تجمعنا بالشقيقة مصر، التي كانت ولا تزال وستبقى دائما الشقيقة الكبرى، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وكذا العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مضيفا «أننا نتطلع خلال الاجتماعات المقبلة، إلى تحقيق المزيد من آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات».

وأكد «الشمالي» سعي المملكة الأردنية دوما، إلى الارتقاء بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية، وذلك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وتعزيزا لمختلف أوجه التعاون برعاية الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم سبل التعاون بين الدول العربية والمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم بين البلدين، ومواجهة المتغيرات الواقعة، وتحديات التغير المناخي التى نتجت عنها أزمات عالمية عديدة تتطلب المزيد من العمل لمواجهتها.

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمسؤولة عن الجانب المصري في أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، إلى التنسيق والتعاون الذي جرى بين الجانبين، للإعداد لعقد هذا الاجتماع، موجهة في هذا الصدد الشكر للمسؤولين من الجانبين، على المساهمة في الإعداد الجيد لهذا الاجتماع.

وأوضحت «المشاط» خلال كلمتها، ما جرى تنفيذه من إجراءات وخطوات، في إطار المتابعة الدورية لمختلف الموضوعات والملفات التي صدرت بشأنها توصيات وقرارات خلال الاجتماع السابق للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

التبادل التجاري بين البلدين

أشارت الوزيرة، إلى ما جرى اتخاذه من خطوات في إطار العمل على تعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، هذا إلى جانب ما جرى اتخاذه للتعاون في مجال الصحة والسكان، فضلا عن التعاون في مجالات الطاقة والغاز، واستمرار التنسيق بين مسئولي البلدين في هذا الصدد.

وانتقلت رانيا المشاط، للحديث عن التعاون في مجال الزراعة، وما يجري من تنسيق متبادل بين الجانبين في هذا الصدد، مستعرضة كذلك، ما يتم من تعاون ونقل للخبرات بين البلدين في مجالات الإسكان والشؤون الاجتماعية.

مذكرات التفاهم المشتركة

ولفتت الوزيرة إلى ما جرى التوصل إليه من تفاهمات، تتعلق بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون، وكذا عدد من المذكرات التي من المقرر توقيعها خلال اجتماع اللجنة المقبل، خاصة ما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.