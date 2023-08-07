صابر الرباعي يعلق على نجاح حفله في دمشق: سعيد بردود الأفعال

أعرب الفنان صابر الرباعي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بردود الأفعال على حفله الغنائي الذي أحياه في دمشق ورفع شعار «كامل العدد».

ونشر صابر الرباعي، مجموعة صور من الحفل، وعلق عليها قائلًا: «سعيد بمشاركتي في ليلة مهرجان ليالي قلعة دمشق بعد غياب طويل.. وسعيد بردود أفعال وحماس الجمهور السوري وإلى مليون لقاء إن شاء الله».

أغنية يابنات الحلال لصابر الرباعي

وحقق الرباعي، مؤخرا، نجاحا كبيرا بأغنية «يا بنات الحلال»، التي حققت أعلى نسب مشاهدات على «يوتيوب»، كما شارك في الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية بحفل غنائي ناجح رفع شعار «كامل العدد»، وحقق به نجاحا كبيرا وتصدر وقتها التريند.