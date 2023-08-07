إحالة 3 أشخاص وسيدة للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة

أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي، مُكون من 4 أشخاص بينهم سيدة، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في الخليفة، للمحاكمة الجنائية، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على المنزل محل الواقعة، وانتداب لجنة خبراء من هيئة الآثار لفحص المكان لبيان مدى أثريته من عدمه.

بداية الواقعة.. بلاغ

بداية الواقعة، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية، أكدتها التحريات، تفيد بقيام 3 أشخاص وسيدة، بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في دائرة قسم شرطة الخليفة.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين صحته، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبفحص المنزل تبين العثور على حفرة عمقها 6 أمتار، كما تم العثور على أدوات الحفر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال ياسر سيد أحمد، المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بموجب المادة 41 من قانون العقوبات، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، وفي حالة أنه تمكن من استخراج قطع أثرية تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.