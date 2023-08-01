حبس شخصين بتهمة سرقة كابلات كهربائية من بعض أعمدة الإنارة في الخليفة

أمرت نيابة الخليفة الجزئية ، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة كابلات كهربائية من بعض أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة الخليفة، ووجّهت النيابة لهما تهمة الشروع في السرقة، وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة، كما أمرت بعرض المتهمين على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه.

سرقة كابلات كهربائية من بعض الأعمدة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكن أحد ضباط مباحث قسم شرطة الخليفةن من ضبط شخصين حال سرقة كابلات كهربائية من بعض أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

أوضح المحامي زياد أحمد الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أنّ عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.