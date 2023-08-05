مراسلة «dmc»: من المتوقع حضور 5 آلاف مشاهد لحفل إليسا وتامر عاشور

قالت سالي طراد مراسلة قناة «DMC»، في العلمين الجديدة، إن المدينة واحدة من أجمل المدن الساحلية بالعالم، وتشهد أحد أكبر مهرجانات الشرق الأوسط، موضحة أن حفل محمد منير وحميد الشاعري، تجاوز عدد حضوره 6 آلاف شخص.

خروج 6 آلاف شخص بعد انتهاء حفل الكينج خلال 25 شخص

تابعت «طراد»، خلال التغطية الخاصة لمهرجان العلمين عبر قناة «DMC»: «توجد أجواء كثير وتفاعل من الجماهير مع الفنانين، والمفاجأة الأكبر كان دويتو منير والشاعري في حفل واحد، والحفل شهد تنظيما عالي المستوى، وخرج 6 آلاف شخص من مكان الحفل 25 دقيقة دون أي مشكلة تذكر».

5 آلاف شخص متوقع حضورهم حفل إليسا وتامر عاشور

أضافت مراسلة قناة «DMC»: «الجماهير بانتظار حفل إليسا وتامر عاشور، ويتوقع حضور من 3 إلى 5 آلاف شخص، ومكان الحفل يستوعب حتى 20 ألف مشاهد، وحاليا يستمتع الزوار بالشاطئ والأجواء الصيفية الممتعة بالعلمين، حتى موعد إقامة الحفل مساء اليوم.