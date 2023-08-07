أستاذة بجامعة القاهرة: الثانوية العامة ليست نهاية العالم.. ولا يجب تخويف الطلاب

قالت الدكتورة إيمان محمد، مدير معمل الطاقة الشمسية بكلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، إنَّ هناك العديد من الكليات الجديدة المطلوبة في سوق العمل بعيداً عن «الطب والهندسة»، أبرزها كلية النانو تكنولوجي، موضحة أنه يمكن دراسة «النانو» من خلال الحصول على دبلومة متخصصة بمرحلة الدراسات العليا.

إيمان محمد: كلية العلوم أنشأت برنامج «النانو»

وأضافت «محمد» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ كلية العلوم أنشأت برنامج «النانو» واختلفت التسمية على حسب الجامعة المنتمية لها كلية العلوم ما بين برنامج النانو وعلوم المواد أو كيمياء النانو، مشيرةً إلى إمكانية التحاق طلاب الثانوية من البداية بهذا التخصص الجديد عبر الالتحاق بكلية العلوم.

لست مقتنعة بمقولة كليات القمة

وتابعت مدير أحد معامل كلية النانو، «أقول لأولادنا إنَّ مجموع الثانوية العامة ليس نهاية العالم ولست مقتنعة بمقولة كليات القمة، ولكن حالياً هناك كليات جديدة من بينها النانو تكنولوجي التي تؤهل الطالب للعديد من المجالات المتميزة والتي تناسب العصر».

وأكدت «محمد»، أنه لا يجب تخويف طلاب الثانوية العامة من الدراسة بكليات العلوم بعد التطوير الذي شهدته مؤخراً، خاصةً أنها المنوطة بتخريج دفعات من هذا التخصص الجديد الذي يمكن من خلاله أن تصبح طبيباً أو مهندساً أو حسب الهدف الذي أردته من البداية.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.