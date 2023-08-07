محمد حماقي يقترب من 6 ملايين مشاهدة بأغنية لمون نعناع

اقرب الفنان محمد حماقي من تحقيق 6 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة «لمون ونعناع» بعد أسبوعين من طرحها، حيث تصدرت التريند ونالت إشادات الجمهور بسبب الطابع الشعبي الذي تتميز به الأغنية ويقدمه حماقي لأول مرة.

أغنية لمون نعناع

وروَّج حماقي للأغنية منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لأغنيته الجديدة لمون نعناع قائلا: «لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روّق كده ده إحنا ميلزمناش بياع، اسمعوا الأغنية كاملة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

أغنية لمون نعناع

أغنية «لمون نعناع» لمحمد حماقي من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير، وتقول كلماتها هي: سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير، ماهو أصل العيب مش عيبنا إحنا مفيش حاجة تعيبنا اشتريناه، على إنه حبيبنا ف ميمنعناش إنه لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع، ونقوله روق كده ده إحنا ما يلزمناش بياع ولو هو راح إحنا هنملى الكون أفراح، وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح، لو هو باع إحنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق.