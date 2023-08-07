وكيل «تعليم كفر الشيخ» يكرم مدير مدرسة يصلح الأثاث ويعيد تدوير الرواكد بها

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنماذج المشرفة من مديري المدارس والمعلمين وشباب كفر الشيخ، المتميزين في عملهم، والذين يساهمون مساهمة مجتمعية، من بينهم محمد السباعي بسيوني، مدير مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، الذي يشارك في إصلاح أثاث المدرسة، ويعيد تدوير الرواكد.

تكريم وإشادة في العمل

وكرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، محمد السباعي بسيوني، مدير مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، مؤكداً أنه نموذج متميز من مديري المدارس، مُشيدًا بإخلاصه وتفانيه في عمله وقيامه بإعادة تدوير الرواكد والمخلفات والاستفادة منها لصالح العملية التعليمية وخدمة البيئة، موضحا أنه وجده خلال زيارته للمدرسة ليلا وبشكل مفاجئ، يعمل على إصلاح الرواكد والكراسي.

الحفاظ على أثاث المدارس

وأوضح وكيل تعليم كفر الشيخ أن الحفاظ على المال العام وأثاث المدارس أمر هام جداً، يعود على أبنائنا الطلاب بالنفع، ويجعل من مدراسنا حقل علمي لبناء مستقبل مصر، وبناء جيل قادر على العطاء.