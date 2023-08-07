«تعليم كفر الشيخ»: 396 طالبًا بالدبلومات أدوا امتحانات الدور الثاني دون شكاوى

تابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، أداء الطلاب لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية، من غرفة العمليات الرئيسية، والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مشددا على عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب.

لا شكاوي من أداء الامتحانات اليوم

وأشار وكيل تعليم كفر الشيخ، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً فقد ادي 396 طالبًا وطالبة في الدبلومات الفنية اليوم في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومبادئ قانون الإجراءات الجنائية بالتعليم التجاري ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد فندقية بالتعليم الفندقي.

توفير تهوية جيدة لمجابهة الحر

وأضاف أيضاً أن امتحانات الدبلومات الفنية اليوم الإثنين قد مرت بشكل جيد، مشيراً أنه شدد علي ضرورة توفير التهوية الجيدة من توفير مراوح داخل لجان الامتحانات لمجابهة موجة الحر اليوم.