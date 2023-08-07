عالم بالأزهر: سيدنا النبي كان يعبر عن حبه لزوجاته أمام الناس

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير زوج، وكان يقول عن السيدة خديجة، رضى الله عنها، أمام الناس «إني رزقت حبها»، لافتا إلى أن سيدنا عمرو بن العاص، عندما رأى أن سيدنا النبي يفضله في بعض الأمور، فظن إنه أحب الناس إليه، فسأله: «يا رسول الله من أحب الناس إليك، فقال له: عائشة».

سيد الخلق كان يعبر عن حبه لزوجاته أمام الناس

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «فى ناس بتستحي تعبر بالحب لزوجته، شوف سيدنا النبي محمد سيد الخلق كان يعبر عن حبه لزوجاته أمام الناس».

سيدنا النبي كان يحب نسائه

واستكمل: «سيدنا النبي كان يقول: (حُبب إلى من دنياكم.. السواك والنساء، وجعلت قرة عينى فى الصلاة)، الناس بتفهم الحديث ده خطأ، لكن سيدنا النبي كان يحب نسائه، لكن اليوم نعيش حالة من البخل العاطفى سواء ومن الرجل أو من المرأة، ليه لا يتعلمون من سيدنا النبي القدوة».