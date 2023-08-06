أزهري على قناة «الناس»: لا يجوز إخراج الزوجة من بيتها في شهور العدة بعد الطلاق

قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إن بعض الناس يتعاملون مع نصوص القرآن على أنه متعبد بتلاوته، دون تطبيقه على أرض الواقع، فالزوجة عندما تُطلق تغادر مسكن الزوجية، مع إنه مسكنها، وهذا ناقوس ندقه ليعلم الناس.

المرأة المطلقة لا تخرج من بيتها

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، «المرأة المطلقة لا تخرج من بيتها وليس من حق الزوج أن يُخرجها من مسكن الزوجية، يقعدوا في البيت مع بعض وهم في فترة العدة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويهدأ الزوج ويراجع نفسه، وتعود الحياة بينهما».

الإسلام كفل للمطلقة البقاء في بيت الزوجية

واستكمل: «الإسلام كفل للمطلقة البقاء في بيت الزوجية حتى بعد انقضاء العدة، أين نحن من هذا الأمر هل نطبق القرآن الكريم»، مستشهدا بالآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ».