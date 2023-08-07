حكيم: أقدم أغنيات ألبومي «الكبير» في حفل مهرجان العلمين

قال حكيم إن حفله بمهرجان العلمين، سيشهد مفاجآت غنائية عديدة، ضمن مشاركته للمرة الأولى في فعاليات المهرجان الكبير، الذي تستضيفه مدينة العلمين يوم 17 أغسطس.

حكيم يستعد لطرح ألبومه الجديد

أكد حكيم في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيقدم خلال الحفل مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد «الكبير»، الذي طرح من حتى الآن أغنيتان، وسيقدم أغنية جديدة منه فى الحفل المنتظر.

حكيم طرح أغنية «مدلعة»

أغنية «مدلعة» تحقق 800 ألف مشاهدة، وحقق حكيم نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال طرحه أغنية بعنوان «مدلعة»، التي حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء زينهم، وتوزيع طارق مدكور.

حكيم طرح أغنية مدلعة