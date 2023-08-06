3 معلومات عن حفل الفنان حكيم في مهرجان العلمين الجديدة

يحيي النجم الكبير حكيم حفلًا في مهرجان العلمين الجديدة، في السابع عشر من شهر أغسطس الجاري، ليكون نجم الأسبوع الخامس من المهرجان، الذي يقام على أرض مدينة العلمين.

«الوطن» ترصد 3 معلومات عن الحفل المنتظر

- الحفل يقام على مسرح العلمين أرينا، بناء على طلب حكيم للقاء أكبر قدر من جمهوره.

- سيقدم حكيم في الحفل لأول مرة أغنيته الجديدة «مدلعة».

- الحفل سيقام في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس 17 أغسطس.

أغنية «مدلعة» تحقق 800 ألف مشاهدة

وحقق حكيم نجاحًا كبيرًا مؤخرا، من خلال طرحه أغنية بعنوان «مدلعة»، التي حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء زينهم، وتوزيع طارق مدكور.