حكيم يبدأ استعداداته لحفل العلمين الجديدة عقب عودته من السعودية

كشف النجم حكيم استعداداته لإحياء حفل مهرجان العلمين الجديدة المقرر إقامته في السابع عشر من شهر أغسطس الجاري على أرض مدينة العلمين.

حكيم يُجري بروفات لحفله قبل السفر للعلمين

قال حكيم لـ«الوطن»، إن استعدادته للحفل ستبدأ بعد عودته من المملكة العربية السعودية، حيث يجري أكثر من بروفة على الأغنيات خلال تواجده فى القاهرة قبل السفر للعلمين لكي يجرى فيها بروفة أخرى.

أغنية «مدلعة» تحقق 800 ألف مشاهدة، وحقق حكيم نجاحًا كبيرًا مؤخرا، من خلال طرحه أغنية بعنوان «مدلعة»، التي حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان علاء زينهم، وتوزيع طارق مدكور.

حكيم طرح أغنية مدلعة