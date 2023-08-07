فضل شاكر يطرح أغنية «قال حب قال».. (فيديو)

أعلن الفنان فضل شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرحه لثاني أغاني ألبومه الجديد، والتي تحمل اسم «قال حب قال».

ونشر شاكر الأغنية وعلق عليها قائلا: «صار فيكم تسمعوا أغنيتي الثانية قال حب قال من ألبومي الجديد عبر قناتي الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي والتوزيع لعمرو الخضري».

أغنية بغيب بمزاجي لفضل شاكر

وطرح منذ أيام فضل شاكر أولى أغنيات ألبومه الجديد والتي تحمل عنوان «بغيب بمزاجي»، من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وجيتار مصطفى نصر، وأكورديون محمود شاهين، وطبلة أحمد عيادي، ويضم ألبوم فضل شاكر الجديد 6 أغانٍ باللهجة المصرية سيتم طرحها تباعا.