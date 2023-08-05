يبدأ تنسيق الثانوية العامة 2023 في المنيا المرحلة الثانية بعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى يوم الأربعاء المقبل، حيث تحدد وزارة التعليم العالي درجات الحد الأدنى للقبول بكليات المرحلة الثانية في الجامعات الحكومية والخاصة، وتستمر أعمال التنسيق لمدة تتراوح بين 5 و6 أيام متصلة، ويتم تخصيص مكاتب لمساعدة الطلاب على تسجيل الراغبات داخل الجامعات لتفادي أي أخطاء.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في المنيا المرحلة الثانية

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تنسيق الثانوية العامة 2023 في المنيا المرحلة الثانية يبدأ عقب انتهاء تنسيق المرحلة الأولى، حيث يتم استقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام، بمعملين للحاسب الآلي لمساعدتهم في اختيار الرغبات وتزويدهم بالمعلومات التعريفية حول كيفية استخدام الموقع الإلكتروني للتسجيل، وقواعد وأسلوب تسجيل الرغبات بمنتهى الدقة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في المنيا المرحلة الثانية

وأضاف رئيس جامعة أن تنسيق الثانوية العامة 2023 في المنيا المرحلة الثانية سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، وسيتم تقديم النصح للطلاب لتجنب الوقوع في الأخطاء، وتفادي العشوائية في التسجيل، مع الاحتفاظ بنسخة من الرغبات يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة، مضيفا أنه سيتم أيضا تقديم معلومات حول تقليل الاغتراب.

ومن المقرر أن تستقبل معامل جامعة المنيا طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2023 في المنيا المرحلة الثانية، وسبق وأصدرت وزارة التعليم العالي فيديو توضيحي يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلي دليل إرشادي لمساعدة الطلاب حتي يتمكنوا من التسجيل دون الوقوع في أخطاء.