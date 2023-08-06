إيمان الشريف أول سيدة تترأس مركز الابتكار بجامعة المنيا.. من هي؟

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم، قرارا بتعين أول سيدة من أعضاء هيئة التدريس مديرا للمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، وهي الدكتورة إيمان الشريف، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب.

من هي مدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال؟

والدكتورة إيمان الشريف، مدرب وميسر ريادة أعمال بمنظمة العمل الدولية، وشغلت منصب استشاري التدريب وريادة الأعمال في محافظة المنيا، ولها أكثر من 20 بحثا في هذا التخصص، منشور في المجلات الدولية والإقليمية، وأشرفت على مناقشة أكثر من 50 رسالة علمية بين دكتوراة وماجستير وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات تكريم من مؤسسات دولية ومحلية.

وشاركت الدكتورة إيمان الشريف في إعداد وتنظيم العديد من المعارض الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال داخل وخارج جامعة المنيا، وآخرها معرض تحيا مصر 2023، والمعرض النوعي بمحافظة الفيوم، وصممت معرض حكاية ضوء كأول معرض صور إلكتروني يسلط الضوء على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وقبل نحو أسبوعين مثلت الدكتورة إيمان الشريف جامعة المنيا، في مؤتمر دعم مراكز وحاضنات ريادة الأعمال، المنعقد في جامعة الدول العربية، بمشاركة أكثر من 35 جامعة مصرية بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، واللواء الدكتور إسماعيل عبدالغفار مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ورؤساء الجامعات المصرية ورئيس أكاديمية البحث العلمي وممثلي البنك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

إنشاء المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال

وأولت جامعة المنيا أهمية كبيرة بالابتكار والإبداع وريادة الأعمال إذ تم إنشاء المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال الذي يهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للمبتكرين ونقل ابتكاراتهم إلى سوق العمل عبر تسجيل تلك الابتكارات محليا ودوليا والتنسيق لتسويق تلك المنتجات للشركات والمؤسسات.

وتكمن أهمية هذا المركز في تحقيق أحد أهداف خطة التنمية لمحافظة المنيا بصفة خاصة وجمهورية مصر العربية بصفة عامة وهي تحقيق اقتصاد المعرفة، كما يهدف المركز إلى العناية بالمبتكر الذي لديه أفكار جديدة وغير مسبوقة أو نادرة.

وقال رئيس جامعة المنيا، الدكتور عصام فرحات، إن الجامعة تسعى جاهدة لتحقيق رؤية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق مجتمع مبدع ومبتكر، يربط بين المعرفة والابتكار والصناعة، ويتواكب مع خطط الدولة للتنمية المستدامة، وشدد على أهمية دعم وتعزيز دور المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، لتعزيز قدرات الشباب وتحويله إلى وجهة للمواهب والأعمال الريادية، التي تسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة النمو الاقتصادي، وتعزيز المنافسة وتوفير فرص العمل، بما يخدم المجتمع الجامعي والمجتمع في العموم.