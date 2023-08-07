محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 95.26%

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023، بنسبة نجاح بلغت 95.26%، منهم 95.36% مدارس رسمية، 89.34% منازل، وذلك بحضور حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ومحمد عبد السميع، رئيس قطاع لجنة النظام والمراقبة بالمديرية.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الدور الثاني

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بالمدارس الرسمية والمنازل، بلغ 25779 طالبا وطالبة، حضر منهم 19675 طالبا وطالبة، ونجح منهم 18742 بنسبة نجاح 95.26%.

تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي

وفي وقت سابق، وافق محافظ المنيا على تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/2024، من 218 درجة لتصبح 215 درجة للقبول بالثانوي العام، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، نظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس.