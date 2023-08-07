صيانة وتجديد مرافق جامعة أسيوط استعدادا للعام الدراسي الجديد

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، استمرار الجامعة في أعمال الصيانة والتجديد لكل المرافق، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية والمدن الجامعية في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها وتحديثها استعدادا للعام الدراسي الجديد.

متابعة المطعم المركزي

وقام الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، بعمل جوله تفقدية مفاجئه لكل من المطعم المركزي الرئيسي، ومعمل وحدة فحص المواد الغذائية؛ وذلك لمتابعة تطوير العمل بهما؛ استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد، يرافقه المهندسة أمل جمال مدير عام إدارة التغذية، والدكتورة دعاء سامح رئيس وحدة فحص الأغذية.

صيانة مرافق الجامعة

وصرح الدكتور أحمد عبد المولى بأن إدارة الجامعة بجميع قطاعاتها تعمل على قدم وساق؛ استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد من أعمال الصيانة الدورية، والتجديد في كافة المرافق.

فحص المواد الغذائية

بدأت الجولة بتفقد أعمال التطوير والصيانة لوحدة معمل فحص المواد الغذائية؛ لبدء العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد، وأعمال التطوير والصيانة لمطبخ المطعم المركزي الرئيسي، وأعمال الصيانة والتطوير للمطاعم الخارجية للمطعم المركزي، والصالات المفتوحة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجهاز الإداري، والطلاب، وسيتم افتتاحها خلال الستة أشهر القادمة.