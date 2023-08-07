دمية «بطة» تروج لفيلم «البطة الصفرا» في عرضه الخاص بأكتوبر

حرص صناع فيلم «البطة الصفرا» على استخدام دعاية مختلفة لجذب الانتباه خلال العرض الخاص للفيلم الذي يقام مساء اليوم في أحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر.

عصابة «البطة الصفرا»

واستخدم صناع فيلم «البطة الصفرا» ألعابا على شكل بطة صفراء اللون، لتكون دعاية للفيلم ومعبرة عن اسمه، إذ يدور العمل عن عصابة تدعى «البطة الصفرا».

يذكر أن فيلم «البطة الصفرا» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد عبد الرحمن توتا، وغادة عادل، وصلاح عبدالله، وحسن أبو الروس، وهنا الزاهد، ومحمود حافظ، وغيرهم.

وسيتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 أغسطس، لينضم لأفلام موسم الصيف.