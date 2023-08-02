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تعرف على الموعد النهائي لطرح فيلم «البطة الصفرا» بدور العرض

كتب:

ضحى محمد
11:03 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
محمد عبد الرحمن

محمد عبد الرحمن

قررت الشركة المنتجة لفيلم «البطة الصفرا» بطولة الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ «توتا» طرحه بدور العرض السينمائى، يوم 9 أغسطس الجاري، للدخول في منافسة الموسم الصيفي الجاري.

موعد طرح فيلم «البطة الصفرا»

أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، أن دور العرض تستقبل خلال الفترة المقبلة عدد من الأفلام الجديدة منها فيلم «البطة الصفرا»، والذي من المقرر عرضه يوم 9 شهر أغسطس الجاري، ليدخل في منافسات أفلام الموسم السنمائي الصيفي، الذي يضم: فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمج هنيدي، وفيلم «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان.

قصة فيلم «البطة الصفرا»

تدور قصة فيلم البطة الصفرا في إطار كوميدي حول شخصية زعيمة عصابة يطلق عليها «عصابة البطة الصفرا»، ويتورط معها محمد عبدالرحمن فى الكثير من المواقف.

أبطال فيلم البطة الصفرا

«البطة الصفرا» من بطولة محمد عبدالرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبدالله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.