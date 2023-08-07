التحضيرات النهائية للعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

انتهت منذ قليل التحضيرات الخاصة بالعرض الخاص لفيلم «البطة الصفرا»، المقرر إقامته مساء اليوم، في أحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور كل صناع العمل.

الفيلم يعرض في دور العرض 9 أغسطس

من المقرر أن ينطلق عرض فيلم البطة الصفرا في دور العرض السينمائية، ابتداء من يوم الأربعاء 9 أغسطس، لينضم الى قائمة الأفلام المنافسة في موسم الصيف لعام 2023.

أبطال فيلم البطة الصفرا

يذكر أن فيلم البطة الصفرا يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمد عبد الرحمن «توتا»، وغادة عادل وصلاح عبد الله وفرح الزاهد ومحمود حافظ وإبرام سمير وحسن أبو الروس، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

وتدور أحداث الفيلم حول دكتور جامعي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن «توتا»، وهو طبيب منغلق على نفسه، لكنه يتورط بالسرقة مع عصابة تسمى بـ«البطة الصفرا»، وتنطلق الأحداث في إطار من الكوميديا.