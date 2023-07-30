طرح البرومو الدعائي لفيلم «البطة الصفرا» لـ غادة عادل ومحمد عبد الرحمن

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «البطة الصفرا» البرومو الدعائي للعمل، بطولة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة، مساء اليوم الأحد، وذلك في ضوء الحملة الترويجية للفيلم قبل طرحه في السينمات.

وظهر محمد عبد الرحمن، خلال البرومو، وهو يتعرض لمواقف صعبة في إطار لايت كوميدي، خاصة وأنّه يُجسد دور دكتور جامعي، ويتعرف على عصابة.

موعد طرح فيلم البطة الصفرا

وذكرت الشركة المنتجة، في بيانٍ صحفي، أنّ فيلم «البطة الصفرا» من المقرر طرحه في دور العرض، اعتبارًا من 9 أغسطس المُقبل، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام صيف 2023، وينافس بقوة على شباك التذاكر.

وكشف محمد عبد الرحمن، عن تفاصيل شخصيته داخل الفيلم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قائلا: «هو شخص منغلق على نفسه ليس اجتماعيا على الإطلاق ويلعب شخصية أستاذ علم نفس في الجامعة»، متابعًا: «خلال الأحداث بيكون الأستاذ ده بيحضر البحث بتاع الدكتوراه بتاعته وبتتطور بقى الأحداث وبيكون فيه علاقة بين البطة الصفرا والبحث اللي بيحضروا، والفيلم هيكشفلنا بقي إيه العلاقة دي».

«البطة الصفرا» من بطولة غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وأحمد طلعت، بجانب ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، وسامي مغاوري، وعمرو رمزي، ويارا عزمي، وأحمد طارق، وإسماعيل فرغلي، ومحمد أنور، وأحمد أمين، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار.